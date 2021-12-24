РИАМО - 24 дек. В столице согласовали индивидуальную застройку на участках в Краснопахорском поселении ТиНАО, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на пяти земельных участках ориентировочной площадью по 0,1 га одобрено строительство индивидуальных жилых домов суммарной площадью порядка 400 квадратных метров каждый.

Кадастровые номера участков: 77:22:0020118:1283, 77:22:0020118:1284, 77:22:0020118:1285, 77:22:0020118:1286, 77:22:0020118:1287.

На двух участках общей площадью 0,24 га появится индивидуальная жилая застройка суммарной площадью около 960 квадратных метров. Кадастровые номера участков: 77:22:0020118:1343, 77:22:0020118:1344.

В настоящий момент участки свободны от застройки.