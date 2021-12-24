РИАМО - 24 дек. Сотрудники ГИБДД Подмосковья усилят контроль на дорогах региона во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник отдела ДПСиСМ управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области, подполковник полиции Андрей Матвеев.

«Силами и средствами Госавтоинспекции Московской области будет реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в период проведения новогодних и рождественских праздников. Основное направление, которое находится у нас на контроле, это, конечно же, мероприятия с участием детей», – рассказал Матвеев.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции займутся профилактикой нарушений правил дорожного движения. В частности, они будут проверять водителей на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Кроме того, установлен особый контроль за организованными перевозками групп детей на автобусах.

«В период с 27 декабря по 9 января на территории Подмосковья проводится общеобластное профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход», целью которого является профилактика ДТП с участием детей», – добавил Матвеев.

Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову, пройдут в Подмосковье с 24 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.

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