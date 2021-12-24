РИАМО - 24 дек. В подмосковном Подольске планируют закончить к концу 2022 года строительство 10 проблемных объектов, по некоторым уже заключен договор на строительно-монтажные работы основного периода, сообщил генеральный директор фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин.

«У нас в Подольске 10 домов на сегодняшний день в дострое, это ЖК «Симферопольский», «Народный», «Шепчинки» и дом на Серпуховской», - рассказал Бетин.

Он добавил, что на сегодняшний день по «Симферопольскому» и дому на Серпуховской уже заключен договор на строительно-монтажные работы основного периода, работы ведутся. По «Народному» и «Шепчинкам» на данный момент подписывается акт приема-передачи площадок, и после новогодних праздников начнутся работы.

Строительство этих домов планируется закончить до конца 2022 года.