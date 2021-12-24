РИАМО - 24 дек. По данным МИД РФ, власти Украины готовятся к силовому решению конфликта в Донбассе, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно заявлению министерства иностранных дел России, конфликт на юго-востоке Украины может быть решен силовым методом со стороны Киева.

Украина увеличила на 20% военный бюджет: он предусматривает закупку не только оборонительного, но и наступательного видов оружия.

Кроме того, в данный момент на территории Украины находятся порядка 10 тыс. иностранных военных инструкторов, из них 4 тыс. — из США. В российском ведомстве подчеркнули, что инструкторы занимаются прямым подстрекательством к конфликту.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что наемники из американских ЧВК готовят провокации с химическим оружием на востоке Украины.