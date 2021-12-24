РИАМО - 24 дек. Пешеходную площадь сформируют вдоль Рижского вокзала столицы в рамках создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Создание ТПУ «Рижская» предполагает целый ряд работ по развитию прилегающей территории. Нашей ключевой задачей является увязка между собой различных видов транспорта, для этого второй выход со станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро интегрируют с конкорсом МЦД-2,3,4 и вокзальным комплексом ВСМ-1», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в рамках создания ТПУ на территории также появится дополнительный пешеходный переход через проспект Мира.

«Вдоль Рижского вокзала будет сформирована пешеходная площадь, также запланировано продление трамвайного маршрута с выходами на эту площадь. Кроме того, будет построена дополнительная улично-дорожная сеть для снятия напряжения с проспекта Мира в сторону МКАД, а ряд маршрутов наземного общественного транспорта планируется изменить», – добавил Бочкарев.

Строительство двух индустриальных парков планируют начать в Балашихе в 2022 г>>