РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Холодную воду отключили в ряде домов 4 населенных пунктов подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 для проведения работ на водопроводных сетях требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения.

Под отключение попали частные жилые дома в селе Новый Милет, деревнях Русавкино-Романово и Русавкино-Поповщино, в пятницу холодную воду отключили и в многоквартирных жилых домах микрорайона Изумрудный.

Подвоз воды будет обеспечен.