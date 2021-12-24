РИАМО - 24 дек. В ночь с 6 на 7 января в честь Рождества Христова ночные богослужения пройдут в 519 храмах Подмосковья, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов.

«В 519 храмах пройдут праздничные богослужения», - рассказал Сигунов.

Сигунов добавил, что массовые праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову пройдут более чем в 200 населенных пунктах региона. Ожидается, что в торжествах примут участие более 250 тыс. человек.

По его словам, в преддверии праздничных мероприятий, которые пройдут в Подмосковье с 24 декабря по 12 января 2022 года, сотрудники полиции провели подготовительную работу.

Правоохранители проверили оздоровительные лагеря, санатории и профилактории региона, а также садовые товарищества на предмет подозрительных предметов. Кроме того, прошла работа по выявлению среди персонала лагерей и санаториев людей с судимостями по тяжким статьям.

Более 3 тыс силовиков обеспечат безопасность на зимних праздниках в Подмосковье>>