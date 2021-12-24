РИАМО - 24 дек. Суд назначил наказание для 19-летнего блогера, который осквернил портрет ветерана в Москве. Матвей Юферов проведет 4 года в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Помимо заключения, молодому человеку запретили публиковать материалы в интернете в течение 5 лет.

В ночь на 25 ноября Юферов опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он справляет нужду на стенд с портретом ветерана в столичном районе Измайлово. Пользователи соцсетей возмутились поступком молодого человека, и на ситуацию обратил Следственный комитет РФ.

По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело «Реабилитация нацизма». Юферов пытался скрыться, уехав в Санкт-Петербург, однако там его задержали и вернули в столицу.

На допросе он заявил, что уважает ветеранов, но вину признавать отказался.