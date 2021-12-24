РИАМО - 24 дек. Североатлантический циклон «Квинтинус», который накроет российскую столицу в предстоящую субботу, принесет сильные снегопады, метели и барическую «пилу». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером. Порывы будут достигать штормовых 17 м/с. Из-за этого начнется поземок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом.

«В Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить до 15-17 часов субботы. На город обрушится как минимум до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы», – написал Тишковец в своем Instagram.

Метеоролог отметил, что будет довольно ветреная погода, из-за этого прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1,5-2 тыс. м.

Ночью в субботу прогнозируется минус 11-9 градусов в Москве, в Подмосковье – от минус 13 до минус 8 градусов. Днем в столице будет от минус 6 до минус 4, а по области – минус 8-3. При этом из-за ветра и влажности возникнет так называемый «балтийский синдром». По ощущением будет казаться, что холоднее на 6-8 градусов.

«К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое «дно» – с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти», – предупредил Тишковец.

В ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. По словам специалиста, это настоящая барическая «пила», которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых горожан.