РИАМО - 24 дек. Североатлантический циклон «Квинтинус», который накроет российскую столицу в предстоящую субботу, принесет сильные снегопады, метели и барическую «пилу». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером. Порывы будут достигать штормовых 17 м/с. Из-за этого начнется поземок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом.
Метеоролог отметил, что будет довольно ветреная погода, из-за этого прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1,5-2 тыс. м.
Ночью в субботу прогнозируется минус 11-9 градусов в Москве, в Подмосковье – от минус 13 до минус 8 градусов. Днем в столице будет от минус 6 до минус 4, а по области – минус 8-3. При этом из-за ветра и влажности возникнет так называемый «балтийский синдром». По ощущением будет казаться, что холоднее на 6-8 градусов.
«К полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое «дно» – с 740 до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти», – предупредил Тишковец.
В ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 мм рт. ст. По словам специалиста, это настоящая барическая «пила», которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых горожан.
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