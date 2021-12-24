РИАМО - 24 дек. В 2022 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 41 проблемный жилой дом. Благодаря этому около 7 тыс. дольщиков компании «Урбан Групп» смогут получить ключи от своих квартир, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.
Часть проектов «Урбан Групп» уже была реализована. Так, в конце ноября ключи начали вручать дольщикам дома №17 в ЖК «Опалиха ОЗ» в Красногорске. Самой главной проблемой при возведении этой новостройки стало отсутствие проекта.
Всего фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с помощью достроя планирует восстановить права дольщиков 109 домов Подмосковья.
Более 17 тыс обманутых дольщиков восстановили в правах в Подмосковье в 2021 году>>
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