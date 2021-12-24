РИАМО - 24 дек. В 2022 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 41 проблемный жилой дом. Благодаря этому около 7 тыс. дольщиков компании «Урбан Групп» смогут получить ключи от своих квартир, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

«В следующем году планируем восстановить права около 15 тыс. дольщиков. В основном это дострой, ключи. Это в том числе и дольщики компаний «Урбан Групп». В следующем году 41 дом будет достроен и введен в эксплуатацию», - рассказал Синельников.

Часть проектов «Урбан Групп» уже была реализована. Так, в конце ноября ключи начали вручать дольщикам дома №17 в ЖК «Опалиха ОЗ» в Красногорске. Самой главной проблемой при возведении этой новостройки стало отсутствие проекта.

Всего фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с помощью достроя планирует восстановить права дольщиков 109 домов Подмосковья.

Более 17 тыс обманутых дольщиков восстановили в правах в Подмосковье в 2021 году>>