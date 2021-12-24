РИАМО - 24 дек. Во время праздничных гуляний, посвященных Новому году и Рождеству, обеспечивать общественную безопасность в Подмосковье будут свыше 3 тыс. сотрудников правопорядка, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сигунов.
Он отметил, что полиция будет заниматься ограждением мест праздничных мероприятий, обследовать их с использованием служебных собак, а также осуществлять досмотр всех посетителей. Для этого будет задействовано достаточное количество женщин-полицейских.
Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову, пройдут в Подмосковье с 24 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.
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