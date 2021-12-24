РИАМО - 24 дек. Во время праздничных гуляний, посвященных Новому году и Рождеству, обеспечивать общественную безопасность в Подмосковье будут свыше 3 тыс. сотрудников правопорядка, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Олег Сигунов.

«В охране общественного порядка будет задействовано свыше 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, будут привлечены частные охранные организации. Это помимо тех нарядов, которые повседневно несут службу. Плотность повседневных нарядов будет увеличена на четверть», – сказал Сигунов.

Он отметил, что полиция будет заниматься ограждением мест праздничных мероприятий, обследовать их с использованием служебных собак, а также осуществлять досмотр всех посетителей. Для этого будет задействовано достаточное количество женщин-полицейских.

Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову, пройдут в Подмосковье с 24 декабря 2021 года по 12 января 2022 года.