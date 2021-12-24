РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В городском округе Мытищи состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии муниципалитета, на котором были подведены итоги деятельности всех субъектов системы профилактики в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В настоящее время число больных, находящихся под наблюдением, составляет 2 930 человек, из них с синдромом зависимости от алкоголя (взрослые) – 1 772, с синдромом зависимости от наркотических веществ (взрослые) – 631. С 2014 года количество состоящих под наблюдением детей и подростков снижается. В то же время нарастает количество детей и подростков, отказывающихся от диспансерного наблюдения, и, зачастую, помощи специалистов», – сказала заведующая наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ МО «МГКБ» Ольга Антонова.

Кроме этого, Антонова затронула проблемы, возникающие перед врачами в области медицинской реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотиков, отметив катастрофическую нехватку реабилитационных центров, действующих на территории Московской области.

С докладом о результатах токсикологического мониторинга выступил заместитель начальника отдела санитарно-эпидемиологического надзора в Мытищах управления Роспотребнадзора по Московской области Максим Бухов.

Он отметил, что на территории округа с 2019 года отмечается снижение общего числа случаев отравлений как спиртосодержащими жидкостями, так и наркотическими веществами. Вместе с тем на 100% возросла летальность. Случаев отравления спиртосодержащими жидкостями и наркотическими веществами с летальным исходом среди детей и подростков на территории городского округа не зафиксировано.

Также на заседании комиссии был утвержден план работы на 2022 год.

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