РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Спасатели Ногинского «Мособлпожспаса» продолжают профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед, толщина льда еще не позволяет выдержать вес человека и варьируется от полного отсутствия до 27 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Спасатели проводят мониторинг водоемов и выявляют те из них, которые представляют опасность. По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, за прошедшие сутки проведен замер толщины льда на акваториях 52 водоемов. Водоемы патрулировали 178 спасателей.

«По их данным, на 12 водоемах в настоящее время лед все еще тонкий и не способен выдержать вес человека. Информация передана в единые дежурные диспетчерские службы городских округов для дальнейшего доведения ее до населения», - сказал Пестов.

Он напомнил, что сильные морозы не всегда являются гарантией того, что лед на водоемах будет крепким, и при выходе на него ничего не случится. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. В устьях рек и притоках прочность его ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

«Прочность можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенков – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза слабее. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цветов является наиболее ненадежным. Он разламывается без предупреждающего потрескивания. Однако в настоящее время водоемы Подмосковья покрыты толстым слоем снега, под которым на льду не видно ни трещин, ни лунок, ни полыньи. Это стоит учитывать», - сказал Пестов.

Он также обратился к родителям с просьбой не оставлять своих детей без присмотра.

По его словам, если взрослые выходят на тонкий лед из-за собственной беспечности, то детей тянет к водоемам любопытство. Любое происшествие легче предупредить, чем бороться с последствиями.

Необходимо всегда быть в курсе того, где гуляют ваши дети, тогда страшных происшествий удастся избежать.