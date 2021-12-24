РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи подготовило план праздничных новогодних мероприятий, сообщается на сайте администрации горокруга.

25 декабря в 10:00 в лесопарке пройдут соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов МБУ СШ Авангард «Открытие лыжного сезона». 25-26 декабря в 14:00 состоится первенство Мытищ по художественной гимнастике «Снежинки – 2021» по адресу: ул. Силикатная, д. 28А, С/К «Строитель», Центр единоборств.

5 января в 11:00 в тире СМК «Торпедо» по ул. Коминтерна, 5 пройдет новогодний турнир по стрельбе из винтовки среди детских дворовых команд. Там же в 11:00 будет организован новогодний турнир по дартсу среди детских дворовых команд. А в 12:00 на хоккейной площадке СМК пройдет турнир по хоккею среди детских дворовых команд. 6 января в 11:00 в лесопарке состоится рождественская костюмированная лыжня. В 11:00 в ФОК С/К «Дружба» по адресу: ул. 4-я Парковая пройдет рождественский турнир по футболу среди детских дворовых команд.

8 января в 12:00 селе Федоскино, ул. Лукутинская, д. 32, МБУ «Центр физической культуры и спорта «Федоскино» будет организовано спортивное мероприятие, посвященное празднованию «Новогодних и рождественских праздников».

Пункт проката в Мытищинском лесопарке 31 декабря и 7 января будет работать до 18:00, 1 января любителей лыж ждут с 12:00. В остальные дни пункт проката будет работать в обычном режиме. Время работы: понедельник - воскресенье с 08:00 до 22:00.

Муниципальные бассейны «Бригантина» и «Дельфин» будут работать в обычном режиме с 4 января (кроме 7 января). ФОК «Олимп» начинает свою работу с 3 января в обычном режиме. Все хоккейные площадки округа, катки на стадионах и Мытищинском лесопарке будут доступны все праздничные дни.

СК «Строитель», СМК «Торпедо», стадион «Труд» и СК «Дружба» работают в обычном режиме все праздничные дни с 07:00 до 22:00.