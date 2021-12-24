РИАМО - 24 дек. С начала этого года Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области вышел на строительство 75 домов в Подмосковье. На объектах уже начались работы, сообщил генеральный директор фонда Вячеслав Бетин.

«У нас был план на начало года - приступить к строительству порядка 20 объектов, но на сегодняшний день мы определились с подрядчиком и вышли, буквально сегодня, на 75 домов», - рассказал Бетин.

Он добавил, что это большой объем работ, который станет неплохим заделом на 2022 год.​

По словам Бетина, сроки строительства домов на разных этапах удалось сократить с года до полугода. Завершить большую часть строительно-монтажных работ на объектах для дольщиков планируется в 2022 году.​

С начала 2021 года фонду удалось восстановить в правах более 17 тыс. дольщиков Подмосковья. До конца декабря ключи или компенсации получат еще 2 тыс. человек.