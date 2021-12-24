РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. В городском округе Мытищи в третий раз за год будет привлечена к административной ответственности компания «АЗГ-Групп», которая по муниципальному контракту ведет благоустройство Мытищинского лесопарка, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

До этого ее дважды наказывали штрафами за размещение в лесопарке строительных отходов и грунтов, а теперь выявлено новое нарушение.

«В ходе личного приема жительница округа сообщила о том, что сотрудники компании изменили русло реки Работни. На место оперативно выехал инспектор эконадзора, информация подтвердилась. Как выяснилось, нарушители самовольно, не оформив разрешение на пользование водным объектом, заключили часть русла реки в трубу», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что по данному составу нарушения штраф на юридических лиц может достигать 250 тыс. рублей, руководители компании уже вызваны в министерство для рассмотрения протокола.

Река Работня протекает только по территории Мытищ, исток ее находится в Пироговском лесопарке, река впадает в Яузу вблизи Мытищинского машиностроительного завода. Длина реки Работни – 7 км.