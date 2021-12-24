РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Более 200 детей из городского округа Мытищи посетят губернаторскую новогоднюю елку в «Крокус Сити Холле», сообщила начальник управления по социальной политике администрации муниципалитета Наталья Тер-Григорьян.

Традиционно детский праздник проводится в преддверии Нового года.

«Сегодня более 200 детей из Мытищ примут участие в областном мероприятии, посвященном празднованию Нового года и Рождества. В основном это дети из многодетных семей, инвалиды, дети которые воспитываются в государственных социальных учреждениях и другие льготные категории детей», - сказала Тер-Григорьян.

Она добавила, что ребят в «Крокус Сити Холле» ждет красочное представление, яркие красивые персонажи и долгожданные сладкие подарки.