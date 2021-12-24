РИАМО - 24 дек. В 2021 году дольщики получили больше всего квартир в достроенных жилых домах в ЖК «Котельнические высотки» и «Лобня-Сити», сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

«Приведу примеры знаковых объектов, достроенных и введенных в 2021 году. Безусловно, все дома можно назвать таковыми, все они важны. В каждом из них люди по договорам долевого участия покупали квартиры для себя и своей семьи, мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что их дом станет проблемным», – сказал Синельников.

В 2021 году ключи от квартир получили 782 дольщика из ЖК «Котельнические высотки», 561 – из ЖК «Лобня-Сити», а также 525 дольщиков из ЖК «Раменский».

Ранее в начале декабря многоквартирный дом в ЖК «Лобня-Сити» был поставлен на государственный кадастровый учет. Всего в 2021 году в Подмосковье на кадастровый учет поставили 465 многоквартирных домов. Благодаря этому жилье получили 105 тыс. семей.