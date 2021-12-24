РИАМО - 24 дек. Суд приговорил фигурантку второго дела о смертельном пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» - экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 80 млн рублей. Женщине запретили занимать должности на государственной службе в течение 12 лет, сообщает ТАСС.

Помимо Комковой, различные сроки получили и другие фигуранты дела. Все они были признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Заместитель Танзили Комковой Светлана Шенгерей получила 7 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями.

Сын Танзили – соруководитель компании ООО «ИСК Ресурс» Эдуард Комков получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в десятикратном размере суммы взятки – 70 млн рублей. Мужчину лишили права на занятие коммерческой деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 8 лет.

Гендиректор компании «ИСК Ресурс», проводившей реконструкцию ТЦ, Никита Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 70 млн 500 тыс. рублей.

«Государственное обвинение в целом удовлетворено назначенным наказанием. Окончательное решение будет принято после изучения копии приговора, которая будет предоставлена судом», - прокомментировала старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Следствие установило, что в 2013-2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский через посредников передал взятку в размере 7 млн рублей Танзиле Комковой. Посредниками выступили ее сын Эдуард и Никита Чередниченко.

За взятку предприниматель смог реконструировать здание бывшей кондитерской фабрики под будущий ТЦ «Зимняя вишня», не имея разрешения на строительство. Бизнесмен также нарушил утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, однако эти работы не были проведены.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, 37 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Возгорание случилось из-за протекающей крыши: вода залила светильник и вызвала замыкание. Когда огонь быстро охватил здание, выяснилось, что в ТЦ не работает пожарная сигнализация и закрыты пожарные выходы.