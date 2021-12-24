РИАМО - 24 дек. Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева, Елизавета Арзамасова, Агата Муцениеце и Александр Энберт, которые блистают на подмосковных катках в шоу «Ледниковый период», поздравили жителей региона с наступающим Новым годом. Звезды пожелали всем счастья, здоровья и исполнения желаний в 2022 году.

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, чемпионка мира и Европы Татьяна Тотьмянина пожелала жителям Московской области счастья, здоровья и любви.

«Пусть любовь будет окружать вас в каждом следующем дне наступающего года. Счастья, любви, будьте все здоровы!» – сказала Тотьмянина.

Исполнения желаний пожелала олимпийская чемпионка в одиночном катании, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Она призвала всех трудиться ради достижения поставленных целей.

«Кто бы что ни говорил, мы, взрослые, много мечтаем, хоть об этом и не сознаемся, и не признаемся, что, лежа перед сном, представляем свою идеальную жизнь. Так вот, я желаю вам, чтобы все ваши мечты и цели сбывались, и самое главное – не забывайте продолжать трудиться и идти к своей мечте», – отметила Медведева.

Любить и беречь близких призвала актриса театра и кино, телеведущая Елизавета Арзамасова. Она поблагодарила жителей Подмосковья за теплый прием на ледовых выступлениях и выразила надежду на скорые встречи в новом году.

«Мы, артисты, всегда очень рады приезжать к вам, выступать для вас. Спасибо большое за всегда теплый прием, и надеемся на более частые встречи в новом году. Обнимаю вас!» – добавила Арзамасова.

Совместное поздравление подготовили актриса театра и кино, ведущая Агата Муцениеце и олимпийский призер, призер чемпионатов мира и Европы в парном фигурном катании Александр Энберт. Они пожелали жителям Московской области здоровья, счастья и чтобы каждый следующий год был лучше предыдущего.

«Катайтесь на коньках, занимайтесь спортом и будьте все здоровы, счастливы. Наслаждайтесь моментом вашей жизни», – отметила Муцениеце.

В этом году в Московской области в четвертый раз реализуется губернаторский проект «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей региона подготовили масштабную программу, в которую вошли свыше 500 различных праздничных мероприятий. Новинкой этого сезона стало шоу «Ледниковый период», которое показывают на самых крупных катках в декабре.

В 45-минутной программе, состоящей из 10 номеров, принимают участие Илья Авербух, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Иван Колесников, Татьяна Тотьмянина, Агата Муцениеце, Александр Энберт, Максим Маринин, Елизавета Арзамасова, Дарья Мороз, Алексей Усков и Артем Федорченко.