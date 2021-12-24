РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 33 089 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

С начала пандемии в Московской области выявлено 631 742 случая инфицирования. Скончались 11 758 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 575 642 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.