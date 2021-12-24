РИАМО - 24 дек. Средства массовой информации Китая поделились впечатлениями от выступления президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции. Издание Global Times сочло поведение главы России смелым, сообщает Федеральное агентство новостей.

Газета отметила то, как Путин отвечал на вопрос о расширении военного присутствия США у границ РФ. В своем ответе президент России указал на схожесть с позицией КНР, которая сталкивается с теми же вызовами.

Журналисты сообщают, что жители Китая восхищаются смелостью российского лидера по вопросу защиты национальных интересов.

«Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», - пишут СМИ.

Китайские журналисты оценили и то, как Путин говорил о КНР и сотрудничестве двух стран.