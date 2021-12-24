РИАМО - 24 дек. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства планирует восстановить права дольщиков 109 домов Подмосковья при помощи механизма достроя, сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин.

«Из этих <...> домов, по которым принято решение наблюдательным советом, по 94 домам мы уже стали застройщиками», – сказал Бетин.

Он добавил, что за полгода в 2021 году было сформировано более 770 процессуальных актов для того, чтобы стать застройщиком для указанного списка домов.​

К 2023 году на территории Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев.