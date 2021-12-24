РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Определен подрядчик строительства образовательного комплекса со школой и детским садом в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сдать объект планируют в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт заключен с ООО «АСГ Техно Строй».

«В рамках проекта будет построена общеобразовательная школа на 900 учащихся со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей. Сдать образовательный комплекс планируется в 2023 году», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь нового 4-этажного здания блочного типа составит более 16,1 тыс. кв. м. В нем предусмотрены все необходимые помещения для организации образовательного процесса. Для дошкольников будут созданы групповые ячейки с игровыми и спальными зонами, отдельный физкультурный зал. В школьном блоке появятся учебные кабинеты с мастерскими и лаборантскими, универсальные помещения для групп продленного дня, актовый зал, библиотека с читальным залом, обеденные залы и блок спортивно-оздоровительной группы, а также административные и технические помещения. Кроме того, здесь разместятся медицинские кабинеты и пищеблоки.

На прилегающей территории будет обустроена многофункциональная площадка для проведения мероприятий, появятся групповые площадки с теневыми навесами для дошкольников. Здесь также создадут физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны и площадки для отдыха.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.