РИАМО - 24 дек. Более 500 государственных и муниципальных служащих Подмосковья повысили свой уровень цифровой компетенции за 2021 год в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всего было запланировано, что 330 госслужащих, а также технических специалистов подведомственных учреждений должны были пройти программы повышения квалификации по цифровизации госуправления. В результате общее число сотрудников, овладевших цифровыми навыками, превысило ожидаемое более чем в полтора раза.

«В Московской области активно реализуется проект «Кадры для цифровой экономики». Традиционно уделяется большое внимание обучению и развитию сотрудников: в регионе проходит цифровая трансформация, и очень важно, чтобы специалисты обладали достаточным уровнем компетенций. От этого зависит скорость и качество внедрения новых сервисов для населения», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в 2021 году организовали обучение более 500 человек по таким темам, как команда цифровой трансформации, суперсервисы, кибербезопасность, клиентоцентричность и искусственный интеллект. В следующем году на обучение будет направлено еще 304 человека

Обучение проходило в очном и дистанционном формате с апреля по декабрь по 3 программам: реализация проектов цифровой трансформации, цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции, основы цифровой трансформации. Всего организовали свыше 50 потоков.

«По отзывам участников, им наиболее запомнились занятия, посвященные роли государства в цифровой трансформации, хранилищам данных, корпоративной культуре, теории поколений, а также решениям кейсов в группах», – подчеркнула Куртяник.

Программа обучения компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления реализуется в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Московской области до 2024 года должны пройти обучение более 1,3 тыс. государственных и муниципальных служащих.