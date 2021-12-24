РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Подольск вошел в число лучших муниципалитетов Подмосковья по итогам текущего года, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

На днях под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось заседание Высшего совета Московской области. На нем подвели итоги социально-экономического развития региона за текущий год. Дали оценку эффективности работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития.

«Подольск вошел в число лучших муниципалитетов Подмосковья по итогам 2021 года, заняв 10 место в областном рейтинге-45. Это результат слаженной работы нашей команды, активной гражданской позиции жителей округа по совместному решению многих задач», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Рейтинг-45 включает в себя 45 актуальных показателей деятельности муниципальных команд по направлениям доверия власти, развития экономики, работы с обращениями жителей, изменений в ЖКХ, благоустройстве, образовании и других отраслях.