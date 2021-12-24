РИАМО - 24 дек. Жителям Москвы рекомендуется соблюдать меры предосторожности из-за резкого ухудшения погодных условий в пятницу, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Москве вечером и в ночь на пятницу. В городе с 23:00 24 декабря до 11:00 25 декабря будет идти снег, местами сильный. Также ожидается метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах. Скорость ветра будет достигать до 17 м/с.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и не совершать резких маневров.

Пешеходам следует обходить рекламные конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра на улице.