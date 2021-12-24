РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Договоры на обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования заключили во всех газифицированных многоквартирных домах Подольска, это более 97,5 тыс. квартир, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Работы в них выполняют 4 крупные специализированные организации. Специалисты АО «Мособлгаз» совместно с администрацией Подольска продолжают работу по заключению договоров на техобслуживание с собственниками индивидуальных домовладений.

Для безопасного проживания в газифицированных квартирах продолжают установку системы автоматического контроля утечки газа (САКЗ).

Справочную информацию можно получить в отделе муниципального жилищного контроля администрации городского округа Подольск по телефонам: 8(496)754-63-89, 8(496)755-57-49 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 17:00.