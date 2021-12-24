РИАМО - 24 дек. За первые 11 месяцев 2021 года в Подмосковье восстановили в правах более 17 тыс. обманутых дольщиков. Они получили ключи от своей недвижимости или денежную компенсацию, сообщил первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

«С начала двухтысячных годов от недобросовестных застройщиков пострадало около 110 тыс. граждан. <...> за 11 месяцев текущего года у нас восстановлены права более 17 тыс. дольщиков и до конца декабря будут решены проблемы еще более 2 тысяч», - рассказал Синельников.

Он отметил, что в 2021 около 20 тыс. обманутых дольщиков Подмосковья получат ключи или компенсацию.