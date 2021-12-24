РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. Горячую воду и отопление отключили в ряде домов в микрорайоне Чкаловский Щелкова из-за аварии на теплотрассе, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу откючение отопления и горячей воды произошло в домах по адресам: ул. Институтская, дома №№7, 9, 11,18А, 6А, 14, ул. Ленина, дома №№1, 2, 4, 6, 8, 10, ул. Институтская, дома №№25, 23, 21, 19, 18, 18Б, 17, 16, 15, 13, СОШ №11, музыкальная школа, отдел МВД РФ «Щелковское».

Подача отопления и горячей воды будет восстановлена после завершения работ. В случае возникновения вопросов, необходимо обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 8(967)036-66-08 и 8(496)567-23-33.