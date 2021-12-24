РИАМО - 24 дек. Прокурор Западного округа Москвы направил в суд исковое заявление о прекращении водительских прав 34-летнего мужчины, который устроил массовое ДТП с 19 автомобилями на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как выяснилось, 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

По результатам медосвидетельствования после ДТП, в крови у мужчины выявили следы препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием. В связи с этим прокурор направил в суд иск о лишении мужчины водительских прав и признании существующего документа недействительным.

Резонансная авария случилась 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. Водитель автомобиля GMC Savana совершил столкновение с 19 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. Несколько участников аварии получили незначительные травмы, одного передали бригаде скорой помощи.

Виновник аварии находился в неадекватном состоянии. После ДТП мужчина вышел из машины и начал бросаться на проезжающие автомобили, а также кричать, что теперь он прославился.