РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области и подведомственных учреждений обеспечат пожарную безопасность в период новогодних и рождественских праздников в храмах Балашихи, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В округе проведены инструктажи и практические занятия с настоятелями храмов Балашихи по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов религиозного назначения при проведении массовых мероприятий, богослужений.

Представителям духовенства доведены требования пожарной безопасности и порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Даны рекомендации по соблюдению противопожарного режима.