В середине декабря в сети стали активно обсуждать ситуацию на станции столичного метро «Динамо», где пассажиры обнаружили следы подтопления. На снимках видно, что вода с потолка стекает по стенам и выливается на рельсы. Жители района предположили, что причина – в подземной речке, которую случайно задели строители. Руководство Московского метро заявляет, что беспокоиться не о чем, а пассажиры в безопасности. Подробности о подтоплении на станции метро «Динамо» читайте в материале РИАМО.

«На станции всегда текло»

В середин6е декабря в сети стали активно обсуждать ситуацию на станции столичного метро «Динамо», где пассажиры обнаружили следы подтопления. Снимки с потеками на потолке и стенах появились в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook.

В комментариях к посту местные жители отметили, что подтопления на «Динамо» были и раньше, но не в столь крупных масштабах.

«На станции всегда текло. Я, когда маленькая в бассейн ходила, любила ручейки рассматривать между рельсами», – написала пользовательница Елена Пуша.

Впрочем, судя по актуальным снимкам, сейчас все отнюдь не ограничивается ручейками. На потолке в месте перехода, судя по всему, собралось большое количество воды, которая стекает по стенам и выливается на рельсы.

«Когда вживую это «творчество» увидела, чуть инфаркт не хватил. Станция войну пережила, бомбежки, сколько людей ей жизнью обязаны», – возмутилась пользователь Валентина Балашова.

«И, увы, это только маленький кусочек на фото попал», – комментировали другие участники группы.

Пользователь Наталия Бутузова привела свою версию, почему подтапливает «Динамо». По ее мнению, проблемы начались в момент строительства перехода на станцию «Петровский парк» Большой кольцевой линии: рабочие якобы наткнулись на подземную речку, а обустроить нормальную герметизацию не смогли.

«Не знаю, куда смотрели ответственные за реализацию этой идеи и геоэксперты, но наш район Динамовский весь в подземных речках. И когда строители уже все раскопали, там хлынула вода, и не получалось продолжать строительство – на два или даже на три года дольше строили они этот переход», – написала Бутузова.

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Угрозы для пассажиров нет

Руководство столичного метро в курсе ситуации на станции «Динамо». В пресс-службе столичной «подземки» официальный запрос РИАМО оставили без ответа. Однако в метро отреагировали на сообщения пользователей портала «Наш город», которые отправили фото с протечками на станции.

6 декабря пользователь Facebook Роман Купцов опубликовал скриншот сообщения на портале, которое пришло из аппарата начальника ГУП «Московский Метрополитен» Виктора Козловского. Судя по ответу, протечками на станции «Динамо» в столичном метро занялись еще в ноябре: «В срок до 30 ноября 2021 года ответственным исполнителем инициировано комиссионное обследование объекта для проведения анализа и определения способа ликвидации течей с дальнейшим приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние путевой стены и свода станции «Динамо».

Как следует из ответа аппарата начальника московского метрополитена, порядок и сроки устранения проблемы определят по результатам обследования до 30 декабря. Причем в этот же срок должна быть разработана и согласована техническая документация.

«Дополнительно сообщаю, что места протечек находятся под постоянным контролем, угроза безопасности передвижения пассажиров отсутствует», – заключили в администрации.

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Техногенный фактор

По словам директора направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Алексея Ефанова, в целом неполная герметичность тоннельной обделки – это нормальное явление. Опасности нет до тех пор, пока штатные средства справляются с откачкой попавшей в тоннель воды.

«Полная герметичность нужна на участках со сложными гидрогеологическими условиями, такими как плывуны и подземные реки, но это сложнее и дороже, поэтому применяется не везде», – говорит собеседник РИАМО.

Что касается ситуации с подтоплением «Динамо», то, по мнению Ефанова, ее причина в следующем: изначальным проектом на станции были предусмотрены одни гидрогеологические условия, но потом они по каким-то причинам изменились. Основная причина таких изменений – это техногенное воздействие нового строительства на расположенных рядом участках.

«Направление течения грунтовых вод меняет подземные сооружения – фундаменты и подземные этажи новых зданий, подземные тоннели, либо массовые протечки воды из подземных коммуникаций», – объясняет эксперт.

По мнению Ефанова, в случае со станцией «Динамо», возможно, потребуется дополнительная герметизация швов между тюбингами либо инъецирование специальных растворов за тоннельную обделку.

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Анатомия протечки

Как говорит главный маркшейдер с десятилетним опытом в строительстве метро Павел Чумаков, такие явления, как протечка на «Динамо» – отнюдь не редкость. Они встречаются не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также других городах СНГ.

Дело в том, что большинство подземных сооружений метро находится ниже уровня грунтовых вод. Поэтому еще на этапе строительства конструкции станции в обязательном порядке гидроизолируются с применением специальных материалов.

«В местах стыков конструкций дополнительно применяется нагнетание за оболочку станции. Если возникает течь, то вывод неутешительный: значит, произошло разрушение гидроизоляции. При этом течи могут возникать не только на станциях, но и в тоннелях», – объясняет специалист.

По словам Павла Чумакова, опыт показывает, что устранение течи на уже построенных объектах – это сложное дело, которое может занимать до нескольких месяцев. Для этого чаще всего используют химические составы с гидроизоляционными свойствами – они нагнетаются за оболочку станции в местах проявления течей.

«В зависимости от размера течи и ее положения могут возникать дополнительные проблемы и ограничения. Например, если течь находится над путями, то работы могут производиться только в ночное время, когда нет движения поездов», – отмечает маркшейдер.

Сегодня уже понятно, что «Динамо» необходимы ремонтные работы – вопрос лишь в том, как именно их проводить. Впрочем, каким бы путем ни решили идти в столичном метро, устранять подтопление на станции, судя по ответу руководства «подземки», будут уже в 2022 году.

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