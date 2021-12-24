РИАМО - 24 дек. После сбоя, вызванного падением человека на пути, поезда на Сокольнической линии метро вернулись к штатному графику работы. Ранее составы временно не ходили на восточном участке «красной» ветки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда не ездили от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского». В обратную сторону составы ехали с увеличенным интервалом.

Работникам метро удалось оперативно восстановить движение на участке, после чего поезда вернулись к привычном графику.