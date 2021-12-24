РИАМО - 24 дек. Со старта реновации в Москве ввели 169 жилых домов. Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся еще более 6 млн кв. м, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«Всего с начала 2021 года в столице для переселения по программе реновации построено 77 жилых домов — это 1,036 млн кв. м жилых площадей. В 2021 году наибольшее количество домов введено в ЮВАО — 14 домов. В настоящее время идет строительство и проектирование более 340 домов общей площадью 6,1 млн кв. м», – отметил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, с запуска программы реновации в городе ввели 169 жилых домов в эксплуатацию. Переехали в новое жилье свыше 47 тыс. человек. По технологии «умного сноса» были демонтированы 70 жилых домов, 30 из них – с начала 2021 года.

Мэр столицы Сергей Собянин запустил программу реновации жилого фонда в столице в августе 2017 года. Согласно программе, переселение коснется 1 млн горожан.