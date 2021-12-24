РИАМО - 24 дек. В Москве выздоровели еще 2772 пациента, у которых ранее выявили коронавирус, всего число вылеченных в городе составляет 1 849 212 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 2126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, были госпитализированы 756 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 526 человек.

Кроме того, за сутки скончались 75 Covid-пациентов. Количество жертв пандемии составляет в Москве 36 277 человек.

Столичные власти оценивают текущую эпидситуацию в городе как стабильную и благополучную. В мэрии не рассматривается вопрос о введении дополнительных ограничений перед новогодними праздниками.