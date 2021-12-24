РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В подмосковном Королеве 95% газифицированных домов перешли на единый договор обслуживания, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным Госжилинспекции Московской области в Королеве 95% газифицированного жилого фонда перешло на единый договор обслуживания внутриквартирного и внутридомового оборудования. Такой результат достигнут благодаря совместной работе главы города, Госжилинспекции Подмосковья и министерства энергетики региона.

Многие жители наукограда совместно с договором на обслуживание устанавливают и газоанализаторы.

Подать заявку на заключение договора на обслуживание газового оборудования или на установку газоанализаторов можно через ЕДС по круглосуточному телефону: 8(499)929-99-99 или через мобильное приложение ЕДС Королев.