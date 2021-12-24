РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В подмосковном Подольске начали работать елочные базары, новогодние деревья можно приобрести более чем по 13 адресам, сообщает администрация округа.

Хвойные деревья привезли из Московской, Тамбовской, Пензенской областей, а также из Пермского края. Елочные базары работают с 10:00 до 19:00.

Вплоть до 31 декабря приобрести живые сосны и ели можно будет во всех микрорайонах округа. Елочные базары организовали по адресам: ул. Филиппова, 1; проспект Юных Ленинцев, 34/2; Тепличная (Славянский бульвар); Бородинская, 24/6; Юбилейная площадь; Свердлова, 26 (ТЦ «Галерея»); Ленинградская, 7 (ТЦ «Остров сокровищ»); Комсомольская, 3 (Центральный рынок); Советская (рынок); Рабочая (ТЦ «Когорта»).

Также хвойные деревья можно найти и в микрорайоне Климовск на улице Симферопольская, у ТЦ «Гран Сити»; Молодежная, у гипермаркетов «Глобус» и «Леруа Мерлен».