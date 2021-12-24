РИАМО - 24 дек. Подмосковные врачи вылечили еще 2087 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. С начала пандемии заболевание смогли побороть 575 642 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1270 новых случаев заражения Covid-19, скончались 57 пациентов.

За весь период пандемии в Московской области было зарегистрировано 631 742 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 11 758 человек.

Единственным эффективным способом защиты здоровья от инфекции остается вакцинация. С начала прививочной кампании в Московскую область поступило свыше 5,8 млн доз вакцины от Covid-19. Больше всего используется вакцина «Спутник V».

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