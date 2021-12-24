РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет работать 4, 5, 6 и 8 января, горожане смогут обратиться в отделение до 18:00, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» информирует, что в период празднования Нового года и Рождества прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной работы будет проводиться 4, 5, 6 и 8 января с 9:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

31 декабря ГИБДД будет работать с 9:00 – 15:00, а 1, 2, 3, 7 января - нерабочие дни.