РИАМО - 24 дек. За прошедшие сутки в России умерли 998 человек с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии от этой инфекции в стране умерли 302 269 человек, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19.
В России за сутки выявили 24 703 новых случая коронавируса, выздоровели 41 213 человек.
С начала пандемии в стране коронавирус был выявлен у 10 343 353 человек, 9 180 379 пациентов переболели и выздоровели после перенесенного заболевания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокая смертность от коронавируса в России обусловлена низким уровнем коллективного иммунитета. Сейчас этот показатель в России составляет 59,4%.
По словам главы государства, нужного уровня коллективного иммунитета (около 80%) Россия может достигнуть уже в первой половине 2022 года.
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