РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В подмосковном Королеве водитель маршрутки не разрешил ребенку сесть в автобус в морозную погоду, ей нужно было проехать всего две остановки, сообщила мама девочки Анна.
Ученица 4 класса уже год доезжает до дома всего 2 остановки на автобусе. 22 декабря водитель маршрутки №8 не разрешил ребенку сесть в автобус, чтобы проехать привычные две остановки. Свой отказ он мотивировал тем, что девочка слишком маленькая. При этом у девочки были деньги, и она готова была оплатить проезд.
Получить комментарий от компании-перевозчика тоже пока не удалось. Но в ситуации разбираются в городской администрации. Сейчас устанавливается номер маршрутки и личность водителя.
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