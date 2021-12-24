РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. В подмосковном Королеве водитель маршрутки не разрешил ребенку сесть в автобус в морозную погоду, ей нужно было проехать всего две остановки, сообщила мама девочки Анна.

Ученица 4 класса уже год доезжает до дома всего 2 остановки на автобусе. 22 декабря водитель маршрутки №8 не разрешил ребенку сесть в автобус, чтобы проехать привычные две остановки. Свой отказ он мотивировал тем, что девочка слишком маленькая. При этом у девочки были деньги, и она готова была оплатить проезд.

«На улице -20. Дозвониться ни до компании «Автотревел», ни до диспетчера я в итоге так и не смогла. За год было всякое: и карта не работала, и деньги теряла, но всегда звонила мне и договаривались с водителем. А тут такое», - поделилась мама девочки.

Получить комментарий от компании-перевозчика тоже пока не удалось. Но в ситуации разбираются в городской администрации. Сейчас устанавливается номер маршрутки и личность водителя.