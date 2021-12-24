РИАМО - 24 дек. В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии на территории столицы зафиксировали 2 014 708 случаев инфицирования Covid-19.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет в Москве 72,2%, полную вакцинацию прошли более 6,1 млн горожан.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве падает уже более 8 недель. Власти назвали текущую эпидемиологическую обстановку в городе стабильной.

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