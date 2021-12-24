РИАМО - 24 дек. За прошедшие сутки в России выявили 24 703 новых cлучая заболевания коронавирусом, с начала пандемии общее число случаев составило 10 343 353, сообщает оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что достаточный для ослабления пандемии коронавируса уровень коллективного иммунитета может быть достигнут в стране в первой половине 2022 года.

Необходимый показатель коллективного иммунитета для ослабления Covid-19 - около 80%. Сегодня в России он составляет 59,4%.

Сделать прививку от коронавируса в России можно бесплатно. Вакцинация проводится в государственных поликлиниках и мобильных пунктах.

На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией.

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