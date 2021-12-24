РИАМО - 24 дек. За прошедшие сутки на территории Подмосковья было зарегистрировано 1270 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев за время пандемии составляет 631 742, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Стабилизации эпидситуации в регионе способствует кампания по вакцинации населения от Covid-19. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Московской области составляет 75,3%.

Первую прививку сделали 4 697 326 жителей Подмосковья, 4 437 012 человек вакцинировались полностью. Кроме того, в регионе можно бесплатно пройти ревакцинацию одним из отечественных препаратов.

Вакцинироваться от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках или мобильных пунктах, работающих в популярных общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>