РИАМО - 24 дек. Полицейские задержали троих сотрудников склада в Домодедове, похитивших с работы 15 единиц бытовой техники стоимостью около 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением о пропаже техники обратился представитель одной из компаний, размещавшей товары на складе в домодедовском микрорайоне Востряково. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали троих подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались сотрудники склада в возрасте от 35 до 39 лет», - сказала глава пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она отметила, что в квартире родственника одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 8 единиц похищенного товара, среди них были стеклокерамические варочные панели, встраиваемые микроволновые печи и электрогриль.

На допросе мужчины рассказали, что собирались продать технику. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.