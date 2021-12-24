РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В рамках нацпроекта «Образование» завершили строительство новой школы на Флотском проезде микрорайона Кузнечики Подольска, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект ввели в эксплуатацию и готовят к открытию.

«Площадь новой школы составляет чуть более 16,6 тыс. кв. м. Ее построили по госпрограмме за счет средств бюджета. Всего здесь будут обучаться 1 100 учеников», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В 4-этажном здании разместили блоки начальной, средней и старшей школы с отдельными входами, помещения для групп продленного дня, библиотеку с IТ-зоной, мастерские и лаборатории. Также там есть просторные спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком, медицинский блок и необходимые административные и технические помещения.

На прилегающей территории оборудовали современную зону с возрастными игровыми и спортивными комплексами, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.