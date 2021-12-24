РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В текущем году городской округ Подольск посетили свыше 180 тыс. туристов, поток гостей округа значительно вырос по сравнению с показателями 2020 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Самыми популярными местами стали усадьба Дубровицы и конноспортивный клуб «Фаворит». Все достопримечательности, которые пользуются особой популярностью среди гостей муниципалитета, вошли в региональные программы «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Посещение усадьбы Дубровицы также включили в экскурсионные программы клуба «Активное долголетие».

Число туристов, которые решили отдохнуть в городском округе Подольск в текущем году, выше прошлогоднего показателя. В 2020 году в муниципалитете побывали 114 тыс. человек.

В текущем году гостями Подмосковья стали около 14 млн путешественников. Популярными направлениями отдыха были Коломна, Дмитровский, Сергиево-Посадский и Рузский округа, Зарайск, Серпухов, Истра и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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