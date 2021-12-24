РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковной Балашихе 25 декабря пройдет рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, совершенных пьяными водителями. Основная цель – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении водителю грозит уголовная ответственность.
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