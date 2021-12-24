РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. За 2021 год жители городского округа Люберцы сдали 264 тонны отработанных автомобильных покрышек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сдать покрышки жители округа могут по четырем адресам. В поселке Томилино возле дома №9 на улице Гаршина и около дома №31 на Никитина. В поселке Октябрьский контейнер установлен на Школьной улице, в городе Люберцы — на Транспортной, 1.

На территории округа работает Комбинат Экологического Обслуживания, расположенный по адресу: г. Люберцы, д. Машково, Промзона Кореневский тупик, д. 2, литер В. Здесь также осуществляется прием покрышек на утилизацию. За текущий год ООО «КЭО» собрали и утилизировали более 60 тонн покрышек.